Date : 2017. 3. 12 1 Cor. 13:13 The Power of Love Date : 2017. 3. 12 Ps. 29:10-11 God Who Sits Enthroned over the Flood - Sunday Worship

(6:30 a.m ~ 2:30p.m) - Wednesday Worship

(10:30 a.m ~ 1:00 p.m)